Bufera su Cristiano Ronaldo: “distrutto il telefono di un tifoso dell’Everton” e brutta ferita sulla gamba | FOTO e VIDEO

E’ un momento da dimenticare per il Manchester United. I Red Devils sono reduci dalla sconfitta in Premier League contro l’Everton, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico ed in grande difficoltà. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol di Gordon. Cristiano Ronaldo è stato schierato dal primo minuto, non è riuscito ad incidere ed è stato anche ammonito.

Il portoghese ha rimediato brutti colpi durante la partita, l’ex Juventus si è abbassato i calzettoni e tolto i parastinchi per controllare l’entità delle ferite, la gamba del calciatore sanguinava.

Inoltre ha fatto discutere per un altro episodio, come riportato anche dai media inglesi. La reazione di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta contro l’Everton conferma il momento di nervosismo, CR7 avrebbe lanciato in terra con rabbia il telefono di un tifoso di casa. Il VIDEO non è chiaro, ma si vede Ronaldo scaraventare qualcosa a terra con forza.