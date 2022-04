Borussia Dortmund, infortunio per Giovanni Reyna dopo un minuto: lascia il campo in lacrime | VIDEO

SportFair

E’ iniziata la 29esima giornata di Bundesliga, il turno si è aperto con la partita tra Stoccarda e Borussia Dortmund. I gialloneri sono tornati al successo dopo due gare negative, il risultato di 0-2 è stato netto a favore degli ospiti. Le reti sono state realizzate da Brandt (doppietta).

Brutte notizie, invece, sul fronte infortuni per il Borussia Dortmund. Il calciatore Giovanni Reyna è stato costretto a lasciare il campo dopo appena un minuto, a causa di un problema muscolare. Lo statunitense era rientrato in campo a febbraio dopo uno stop durato 5 mesi. Il cambio è stato effettuato al 6′ e al suo posto è entrato proprio Brandt. Giovanni Reyna è uscito dal campo in lacrime.