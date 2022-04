Bomba di mercato dalla Polonia: Lewandowski al Barcellona, raggiunto un accordo

SportFair

Bomba in Polonia! Lewandowski avrebbe raggiunto un accordo con il Barça

E’ stata lanciata oggi, intorno ad orario di pranzo, in Polonia, una clamorosa bomba di mercato. Secondo TVPSport, Lewandowski avrebbe deciso di lasciare il Bayern e avrebbe già informato il CEO Oliver Kahn della sua decisione.

Ma non finisce qui, secondo le fonti del canale polacco Lewandowski avrebbe anche già raggiunto un accordo col Barcellona per giocare in Spagna. Il contratto del calciatore polacco col Bayern termina nel 2023 e sembra che l’attaccante non abbia intenzione di rinnovare.

Inoltre, secondo i media Lewandowski potrebbe beneficiare della sentenza Webster per rescindere il suo contratto a giugno e non pagare la quota di trasferimento. “La fonte è la legge dell’Unione Europea, che si basa direttamente sulla disposizione contenuta nell’articolo 17 del Regolamento FIFA, che consente a un calciatore di risolverlo unilateralmente dopo la scadenza del cosiddetto “periodo di grazia”. In questo caso, tre condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente: entro 15 giorni dalla fine della stagione, il calciatore deve informare il datore di lavoro della sua decisione; la nuova società del giocatore deve essere ubicata in un luogo sotto la giurisdizione di un’altra federazione nazionale (altro paese) ; il nuovo club dovrà corrispondere al vecchio club un compenso pari all’importo del reddito del giocatore, che risulterebbe dal contratto fino alla scadenza della sua validità. Nel caso di Lewandowski si tratterebbe di circa 23 milioni di euro“.

Secondo i media tedeschi, invece, il calciatore non avrebbe informato ancora nessuno della sua decisione in casa Bayern.