Bologna-Inter, papera clamorosa del portiere Radu: gol di Sansone | VIDEO

E’ in corso il recupero della giornata del campionato di Serie A, sono in campo Bologna e Inter. La gara è nella fase finale, i padroni di casa sono passati in vantaggio. Avvio importante della squadra di Inzaghi che trova il gol di Perisic, momento positivo dell’esterno.

Poi si registra la reazione del Bologna che trova il gol con un colpo di testa di Arnautovic. La partita sembra indirizzata verso l’1-1, ma si verifica un errore clamoroso di Radu. Il portiere svirgola un pallone dalla rimessa, Sansone sigla il 2-1.