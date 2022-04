Bologna-Inter 2-1, le pagelle di SportFair: follia di Radu, la papera del portiere rischia di condannare i nerazzurri

SportFair

Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva, in particolar modo è sempre più emozionante la corsa alla scudetto. E’ testa a testa tra Inter e Milan, il Napoli è praticamente fuori dopo il pesantissimo ko contro l’Empoli. I rossoneri sono reduci dal colpo in trasferta contro la Lazio, la gara si è conclusa sul risultato di 1-2. La squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a rispondere, il recupero contro il Bologna si è concluso sul risultato di 2-1. Partenza sprint dell’Inter, poi si è registrata la reazione dei padroni di casa. La squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio con un gol di Perisic, stagione sempre più importante per l’esterno. La reazione del Bologna arriva al 28′ con il pareggio di Arnautovic. Nella ripresa Inzaghi si gioca le carte Dzeko e Sanchez, ma sono i padroni di casa a trovare il vantaggio: papera di Radu che svirgola il pallone, Sansone firma il definitivo 2-1. L’Inter rimane a -2 dal Milan, con lo stesso numero di partite giocate.

Bologna-Inter, le pagelle di SportFair

Bologna (3-5-2):

Skorupski voto 5.5: non sembra molto reattivo in occasione del gol di Perisic.

Soumaoro voto 6: partita solida fisicamente, deve lavorare dal punto di vista qualitativo.

Medel voto 6.5: non è un vero difensore ma interpreta il ruolo alla grande.

Theate voto 6.5: si conferma un difensore molto affidabile, chiude alcune azioni pericolose.

De Silvestri voto 6: partita come al solito di grande corsa e tanta esperienza.

Svanberg voto 6.5: gara completa di un calciatore in grado di svolgere bene le due fasi.

Schouten voto 6.5: un’altra prestazione positiva di un punto di riferimento del Bologna.

Soriano voto 5.5: commette qualche errore e lascia il campo del secondo tempo.

Hickey voto 6.5: una delle rivelazioni del campionato di Serie A.

Barrow voto 6: partita dai due volti, l’inizio è difficile ma è protagonista dell’assist per Arnautovic.

Arnautovic voto 7: attaccante di categoria, il gol del pareggio è da bomber vero.

(dal 66′ Aebischer 6)

(dal 66′ Dominguez 6)

(dal 77′ Sansone voto 7: troppo facile per lui siglare il gol del vantaggio).

(dall’88’ Orsolini s.v.)

Inter (3-5-2):

Radu voto 3: chiamato a sostituire Handanovic, condanna i nerazzurri con un errore gravissimo.

Skriniar voto 6.5: grande recupero nel secondo tempo, salva un gol già fatto.

De Vrij voto 6: riesce a contenere bene gli attaccanti del Bologna.

Dimarco voto 5.5: partita dai due volti, nel complesso non demerita ma è colpevole in occasione del gol di Arnautovic.

Dumfries voto 6: la solita partita di spinta, viene ammonito per un intervento considerato pericoloso.

Barella voto 5.5: un po’ troppo nervoso, lascia il campo nel secondo tempo.

Brozovic voto 6: meno bene rispetto all’ultima partita, ma è sempre un calciatore prezioso.

Calhanoglu voto 5.5: non riesce a mettere in mostra la solita qualità.

Perisic voto 7: è l’uomo in più nei momenti difficili, protagonista di un’azione personale in occasione del gol.

Lautaro Martinez voto 6: è sempre molto pericoloso, nel complesso la sua prestazione è positiva.

Correa voto 5.5: lanciato dal primo minuto, non risponde presente.

(dal 63′ Sanchez 5.5)

(dal 63′ Dzeko 5.5)

(dal 70′ D’Ambrosio 5.5)

(dall’80’ Darmian s.v.)

(dall’80’ Gagliardini s.v.)