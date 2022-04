Bodo-Roma, Abraham colpito da una palla di neve: la reazione dell’attaccante è da censura | VIDEO

SportFair

La partita Bodo-Roma non ha fatto discutere solo per il risultato finale, ma anche per alcuni episodi fuori dal campo. La gara di andata dei quarti di finale di Conference League si è conclusa sul risultato di 2-1, la squadra di Mourinho non è riuscita a mantenere l’iniziale vantaggio di Pellegrini. I norvegesi sono riusciti a ribaltare tutto con i gol messi a segno Saltnes e Vetlesen nel finale.

La tensione è stata alta già alla vigilia della partita, in particolar modo con il tentativo di un tifoso del Bodo Glimt di colpire Mourinho con una palla di neve. Al termine della partita Pellegrini ha denunciato l’aggressione da parte dell’allenatore dei norvegesi contro il preparatore dei portieri Nuno Santos.

A distanza di qualche ora dall’ultimo match è emerso un altro episodio. Durante la partita un tifoso ha lanciato una palla di neve verso la panchina della Roma, Abraham è stato colpito in faccia. L’attaccante ha risposto con il gesto della mano verso le parti intime.