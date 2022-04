Bodo Glimt-Roma, pubblicate le immagini della rissa tra Knutsen e Nuno Santos | VIDEO

SportFair

Si avvicina sempre di più il ritorno dei quarti di finale di Conference League, attesa per la partita Roma-Bodo Glimt. I giallorossi dovranno ribaltare il risultato dell’andata, la gara in Norvegia si è conclusa sul punteggio di 2-1. La squadra di Mourinho si è confermata più forte dal punto di vista tecnico, ma ha pagato qualche disattenzione di troppo in difesa, lo Special One è sicuro di portare a casa la qualificazione. Si preannuncia un clima tesissimo all’Olimpico dopo la lite tra l’allenatore Knutsen e il preparatore dei portieri Nuno Santos.

L’Independent ha ottenuto le riprese della rissa e il VIDEO è diventato virale in poche ore. Secondo il club norvegese, l’allenatore Knutsen è stato aggredito da Nuno Santos, la versione dei giallorossi è opposta. Il Bodo Glimt non ha gradito la decisione della squalifica del tecnico. Le immagini sono riprese dall’esterno dell’area nello spogliatoio, Santos è a sinistra e da destra arriva Nuno Santos. Si scatena un parapiglia, ma le immagini non sono chiarissime. Secondo il Bodo, Knutsen sarebbe stato spinto e afferrato per la gola, poi viene scagliato un pugno. Secondo la versione della Roma, il preparatore Nuno Santos avrebbe ricevuto il primo pugno. E’ in corso un’indagine per valutare al meglio i fatti.