Billie Jean King Cup, Italia-Francia 2-0: Camila Giorgi domina contro Oceane Dodin

SportFair

Italia super nel turno preliminare di Billie Jean King Cup, grandissime prestazioni contro la Francia. Nel primo match successo di Jasmine Paolini che ha avuto la meglio di Cornet. Poi è stato il turno di Camila Giorgi, la sfida contro Oceane Dodin non è stata mai in discussione.

L’azzurra ha dominato in lungo ed in largo ed il risultato lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Camila Giorgi ha vinto con il netto risultato di 2-0 (6-1, 6-2), in poco più di un’ora. Le azzurre sono ad un passo dalle Finals, l’intenzione delle azzurre è quella di chiudere i conti già dalla prossima partita.