Bayern-Villarreal, tifoso del Colonia entra in campo ubriaco: cade e si fa male, poi si rotola a terra | VIDEO

Il Villarreal è stato protagonista di una vera impresa ai quarti di finale di Champions League, il club spagnolo ha eliminato il Bayern Monaco. Dopo l’1-0 dell’andata, il Sottomarino Giallo si è confermato anche al ritorno, la gara si è conclusa sul risultato di 1-1. La squadra di Emery è la vera sorpresa della competizione e si candida anche nelle prossime partite come possibile outsider.

Al fischio finale si è scatenata la festa del Villarreal che ha conquistato un risultato storico. Il post-partita è diventato virale anche per una scena che ha visto protagonista un tifoso tedesco del… Colonia. L’uomo, completamente ubriaco, è riuscito ad entrare all’interno dello stadio. L’ingresso nel rettangolo di gioco è stato disastroso, il tifoso è caduto e si è fatto male, poi si è rotolato a terra. Infine si è inginocchiato e ha simulato l’esultanza con il gesto della vittoria.

“Avevamo già visto quella celebrazione prima. Per il bene della sua testa e della sua caviglia, speriamo che non debba andare al lavoro questa mattina. Per favore, non invadete il campo”, ha scritto il Colonia su Twitter.

In bizarre scenes at the Arena, a drunk FC Köln fan (yes, FC Köln) has just invaded the (very empty) pitch. It took him a while but he got there. pic.twitter.com/FCwjWUvwcS

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) April 12, 2022