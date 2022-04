Il Bayern Monaco è fuori dalla Champions! Miracolo Villarreal, continua la favola del Sottomarino Giallo

SportFair

Clamoroso in Champions League: il Villarreal ha eliminato il Bayern Monaco, una delle principali candidate alla vittoria della competizione è fuori ai quarti di finale. Prestazione eccezionale degli spagnoli, già protagonisti agli ottavi di finale contro la Juventus. La squadra di Nagelsmann non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata (1-0) e anche al ritorno ha fatto una fatica enorme. La differenza tecnica in campo si è confermata enorme, il Bayern Monaco non è riuscito a concretizzare, il Villarreal si è difeso con ordine senza risparmiarsi in contropiede.

Il primo tempo si conclude a reti inviolate, non si registrano grosse occasioni per il Bayern Monaco. La partita si sblocca al 52′ con Lewandowski, il polacco è stato uno dei pochi a salvarsi. I tedeschi continuano a tenere il pallino del gioco, ma non chiudono i conti. All’88’ la beffa clamorosa: Chukwueze gela il Bayern Monaco e firma la qualificazione del Villarreal in semifinale.