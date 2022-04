Balotelli regala spettacolo: il tunnel di tacco è un capolavoro | VIDEO

SportFair

Il posticipo del campionato turco ha visto la partita tra Hatayspor e Adana, due squadre protagoniste di un buon torneo in Turchia ed ancora in grado di lottare per la qualificazione in Conference League. La sfida si è conclusa sullo 0-0, si tratta di un risultato positivo per muovere la classifica. Gli attaccanti non sono riusciti a sbloccare il risultato, non sono mancate comunque le occasioni da gol.

Non è riuscito a timbrare il match l’attaccante Balotelli. SuperMario è ancora deluso per la mancata convocazione di Mancini per gli spareggi al Mondiale in Qatar, la successiva eliminazione degli azzurri è stata ancora più difficile da digerire. Attualmente è concentrato sulla stagione con l’Adana, nel complesso il rendimento è stato più che positivo. Nell’ultima partita si è messo in mostra con una giocata da stropicciarsi gli occhi, il tunnel di tacco è un capolavoro ed è diventato virale sui social.