Nkunku inarrestabile, l’Atalanta è fuori dall’Europa League: difesa di ferro e contropiede, il Lipsia è in semifinale

Anche l’Atalanta è fuori dall’Europa League, si interrompe il percorso della squadra di Gasperini. Il Lipsia si conferma una squadra molto forte, di gruppo e come singoli. In particolar modo Nkunku ha fatto la differenza.

L’Atalanta si schiera con Malinovsky, Boga e Zapata, il colombiano ha recuperato dall’infortunio mentre Muriel parte della panchina. Gli ospiti rispondono con Olmo alle spalle di Silva e Nkunku. Dopo 6 minuti si fa vedere Zappacosta, al 18′ il gol del vantaggio: il Lipsia affonda, assist di Laimer per Nkunku che non può sbagliare. Al 37′ Koopmeiners a botta sicura, parata super di Gulacsi, al 42′ risponde il Lipsia ma senza concretizzare.

Al 52′ le proteste dell’Atalanta: la punizione di Malinovskyi colpisce la mano di un giocatore del Lipsia, dopo il Var l’arbitro non fischia il rigore. Al 63′ occasione per Hateboer, poi Musso salva ancora su Nkunku. All’85’ calcio di rigore per il Lipsia per fallo di Musso su Nkunku, il francese chiude partita e qualificazione. Finisce 0-2, l’Atalanta è eliminata.