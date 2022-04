Arbitro di basket pestato dai giocatori durante la partita: calci, pugni e 30 punti di sutura | VIDEO

Il mondo del basket è in grado di regalare grandi emozioni e partite bellissime dal punto di vista tecnico e dell’intensità. Purtroppo si verificano episodi che non hanno nulla a che vedere con lo sport, l’ultimo è finito di diritto nelle pagine nere delle sport con la palla a spicchi.

Un arbitro è stato brutalmente pestato da un gruppo di giocatori in una partita di basket giovanile in Georgia. E’ accaduto domenica all’evento “Love Of The Game” alla Stronghold Christian Church. La polizia sta indagando sull’episodio, l’arbitro è stato subito soccorso e sono stati necessari 30 punti di sutura. Il direttore di gara è stato colpito con calci e pugni, ancora non è stato svelato il motivo della furia dei giocatori ma dovrebbe essere legato a situazioni di campo, con ogni probabilità qualche decisione considerata sbagliata.

A youth basketball game in Georgia turned violent when players attacked a referee at a church athletic facility. Police are investigating the incident, which left the referee with “serious” injuries

The fight took place at Stronghold Christian Church in Lithonia, Ga pic.twitter.com/oJzAoEcjh1

— Desolation vids (@DesolationVids) April 6, 2022