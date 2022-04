L’annuncio di Van Gaal: “ho un cancro alla prostata, mi sono sottoposto a chemioterapia 25 volte”

SportFair

L’Olanda si è qualificata al Mondiale in Qatar del 2022, si candida ad un ruolo da grande protagonista. La squadra è sicuramente competitiva dal punto di vista individuale e come gruppo. In panchina è guidata da un allenatore esperto come Louis Van Gaal. Il Ct sta lottando contro un tumore, l’annuncio è arrivato dal diretto interessato in diretta tv al programma olandese “Humberto”, si tratta di un cancro alla prostata.

“Non lo dici alle persone con cui lavori perché potrebbe influenzare le loro scelte, le loro decisioni. I giocatori vedevano le mie guance rosse e pensavano ‘che tipo sano’, ma non era così. Non si muore di cancro alla prostata, almeno non nel 90% dei casi. Sono altre le malattie che ti uccidono. Ho una forma abbastanza aggressiva e mi sono sottoposto a chemioterapia 25 volte. Ho avuto un trattamento preferenziale in ospedale: mi facevano passare dalla porta sul retro, mi hanno trattato meravigliosamente. Ne ho parlato ai miei amici e alla mia famiglia e il fatto che non è uscito nulla è merito loro”.