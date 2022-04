Ancelotti ed il retroscena pre Chelsea-Real Madrid: “ho detto a Benzema che non poteva giocare”

SportFair

Serata magica, quella di ieri, per Karim Benzema. Per la seconda volta consecutiva, il calciatore francese ha realizzato una tripletta in Champions League, trascinando la sua squadra al successo.

Ieri, infatti, il Real Madrid ha battuto il Chelsea 3-1 nel primo turno di quarti di finale della competizione europea, grazie proprio alla tripletta di Benzema. A fine partita, Ancelotti ha raccontato un simpatico retroscena: “gli ho detto che non poteva giocare perché non aveva il pass, poi fortunatamente lo abbiamo trovato grazie al massaggiatore… Karim è un grande, non c’è molto altro da dire“.