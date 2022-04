Amy Pieters si è risvegliata dal coma: la ciclista olandese “riconosce le persone e può comunicare”

SportFair

Arrivano splendide notizie dal mondo del ciclismo: Amy Pieters si è risvegliata dal coma. La ciclista olandese aveva subito una terribile caduta lo scorso dicembre durante un allenamento con la nazionale, ma il peggio sembra ormai alle spalle: “può comunicare un po’ in modo verbale“, ha fatto sapere il team SD Worx.

La 30enne “riconosce le persone, capisce ciò che viene detto ed è in grado di svolgere sempre più attività“, continua la nota della squadra di Pieters. I medici non sono ancora in grado di fare una diagnosi dell’esatto danno medico che Pieters potrebbe aver subito a causa della lesione cerebrale. Dopo la caduta dello scorso dicembre è stato necessaro un intervento d’urgenza alla testa per salvare la vita alla ciclista e dopo il ricovero in terapia intensiva l’olandese aveva perso i sensi a causa di gravi danni cerebrali.

“Pieters ha trascorso un lungo periodo in coma. Il 6 gennaio è stata trasferita dalla Spagna in un ospedale nei Paesi Bassi“, ha aggiunto il team sulla ciclista, che da febbraio segue un programma intensivo di neurobialitazione specialistica.