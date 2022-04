Amstel Gold Race, vittoria al fotofinish: Kwiatkowski beffa Cosnefroy

SportFair

Dopo la soddisfazione per l’Italia in campo femminile con la vittoria di Marta Cavalli, anche in quello maschile si è registrato grande spettacolo nell’Amstel Gold Race. L’ultima edizione si è decisa nel finale e grazie a millimetri. Trionfo di Michal Kwiatkowski che ha beffato Benoit Cosnefroy.

In avvio sei corridori all’attacco: Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Owain Doull (EF Education-EasyPost), Johan Jacobs (Movistar), Emils Liepens (Trek-Segafrdo), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen Baloise) e Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè).

Nel finale scappano Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) e Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën Team). La volata è stata emozionante e ha visto il successo del polacco. Terza piazza per Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), quarto van der Poel, quinto Alexander Kamp (Trek-Segafredo).