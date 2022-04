Allenatore entra in campo e ferma il contropiede degli avversari, scoppia la rissa | VIDEO

Un episodio incredibile si è verificato durante la sfida di prima divisione regionale tra le squadre di Madrid Villanueva del Pardillo e Colmenar Viejo. La partita era ferma sul risultato di 1-1 e, nel finale, il secondo allenatore del Colmenar ha pensato bene di fermare un contropiede degli avversari. Il tecnico è stato ovviamente espulso e in campo si è scatenata la rissa che ha coinvolto anche le panchine.

E’ stato un gesto antisportivo che potrebbe aver condizionato il risultato finale della partita, ai padroni di casa non è stata concessa la possibilità di concludere un’azione molto pericolosa, all’88’.

Il club di casa ha poi twittato: “grande partita, offuscata però dalle azioni del secondo allenatore rivale che consideriamo contrarie al fair play e ai valori del calcio”. Si attendono le decisioni ed è molto probabile un duro provvedimento nei confronti del secondo allenatore.

Colmenar Viejo’s assistant coach caused chaotic scenes after he invaded the pitch and intercepted a counter-attack from Villanueva del Pardillo in the last minute of their football match in Spain pic.twitter.com/JdD5vITZEQ

