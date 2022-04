Allenatore aggredito con calci e pugni dal padre di un calciatore: operato d’urgenza, ha rischiato di perdere un rene

SportFair

Un brutto episodio si è registrato nel mondo del calcio. Un torneo di calcio stava per trasformarsi in tragedia: l’allenatore della Nuova Accademia Terni, Francesco Latini è stato aggredito con calci e pugni dal padre di un calciatore della squadra avversaria, la Polisportiva Gdc Ponte di Nona. L’uomo è finito in ospedale con il rischio di perdere un rene.

Il fatto si è verificato durante la partita tra la Nuova Accademia Terni e il Gdc Ponte di Nona al torneo a “Regins Pasqua Football cup” a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro. La gara era sul punteggio di 2-0 per il Terni, poi in campo si sono verificati momenti di tensione. L’allenatore Francesco Latini è sceso sul terreno di gioco per dividere i ragazzi, dagli spalti si è fiondato il padre di un calciatore che ha colpito il tecnico con un pugno al volto, poi un calcio. L’aggressore è stato fermato da un poliziotto fuori servizio. Latini è stato trasportato in ospedale e operato d’urgenza con una prognosi di 30 giorni, il rene è rimasto lesionato.

Lo stesso allenatore, con un post su Facebook, ha raccontato la vicenda. “Sto bene, fortunatamente. Ma potevo farmi molto male (…) Non mi toglierete mai la voglia di portare in campo ciò in cui credo fermamente, nemmeno pestandomi..”. La dirigenza dell’Accademia Calcio Terni ha commentato: “oggi più che mai ci dissociamo da ogni forma di violenza sia essa verbale o ancor peggio fisica .Il calcio deve essere solo un divertimento. Tutta la società e lo staff sono vicini al nostro istruttore Francesco… .Ti aspettiamo presto in campo e ti aspettano i tuoi ragazzi”.