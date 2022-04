La denuncia di Alessia Orro, l’incubo è tornato: 55enne torna a perseguitarla dopo 3 anni, arrestato per stalking

SportFair

Alessia Orro ha pubblicato poche ore fa un messaggio sui social per mandare un importante messaggio a tutti coloro che ogni giorno sono vittime di violenze. La pallavolista del Vero Volley Monza e della Nazionale italiana è tornata a vivere un terribile incubo: dopo 3 anni, il suo stalker è tornato a perseguitarla. Angelo Persico, di Novara, già ai domiciliari nel 2019, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Monza per stalking. L’uomo, 55enne, seguiva la pallavolista 23 agli allenamenti, alle partite e sui social, dove le mandava messaggi. Appostato davanti al palazzetto di Monza, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri a seguito della denuncia di Alessia Orro.

“Ciao a tutti, Mi sento in dovere come atleta e personaggio pubblico di condividere con voi quello che ormai piano piano sta uscendo ovunque.. Vorrei dare l’esempio non solo dentro il campo, ma anche e sopratutto fuori, aiutare tutte le persone che hanno o stanno passando questo momento difficile come è successo a me in passato e in questo ultimo periodo.. Ragazzi e ragazze non abbiate paura di denunciare, la violenza, in qualsiasi forma essa sia, non va assolutamente sottovalutata. Siate coraggiosi, perché io in prima persona so benissimo quanto possa essere difficile, sopratutto quando ti rendi conto che il passato potrebbe tornare nel presente, ma vi posso assicurare che sarebbe ancora più difficile affrontarlo da soli! Vorrei ringraziare innanzitutto i carabinieri che mi hanno protetta in questo cammino, rendendosi sempre disponibili in ogni occasione. Un ringraziamento speciale va anche alla mia società, Vero volley Monza, che mi ha sostenuta e aiutata ad affrontare questo brutto episodio, tutelandomi in ogni situazione. I ringraziamenti non finiscono qui, e questi sono i più importanti di tutti, grazie davvero a tutte le persone che mi sono state accanto ultimamente, cercando di rendermi le giornate migliori e strappandomi qualche volta anche un sorriso, senza di voi sarebbe stato tutto più difficile. È stato Doloroso riaprire una vecchia ferita, ma sono estremamente felice che tutto questo per ora sia finito. Grazie per sostenermi sempre. Un abbraccio, Ale“, queste le parole di Alessia Orro sui social.