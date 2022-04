Impresa storica di Espargaro! Aleix porta in alto l’Aprilia in Argentina

SportFair

Dopo giorni di incertezze, cambi di programma e duro lavoro ai box, anche di notte, lo spettacolo del GP d’Argentina è andato in scena. A seguito delle gare di Moto3 e Moto2, vinte rispettivamente da Garcia e Vietti, è arrivato il turno dei campioni della top-class.

Alla parte Jorge Martin, al via dalla seconda casella in griglia, è subito balzato in testa alla corsa, lasciandosi alle spalle il poleman Aleix Espargaro. Ad 8 giri dal termine lo spagnolo dell’Aprilia è diventato minaccioso ed è nata una splendida bagarre col connazionale del team pramac. A 5 giri dalla fine della corsa Espargaro è riuscito a superare Jorge Martin, rimasto sempre incollato al suo avversario.

Alla fine, a spuntarla, è stato uno stratosferico Espargaro che porta in alto l’Aprilia, che conquista così la sua prima vittoria in top-class. Festa italiana a Termas de Rio Hondo, nonostante la tripletta spagnola sul podio, con il team di Noale che si aggiudica il Gp d’Argentina. Impresa storica di Espargaro, che si lascia alle spalle Jorge Martin e Alex Rins, e si aggiudica il suo primo Gp in carriera.

Splendida rimonta di Bagnaia che, partito dalla 14ª casella in griglia ha chiuso la sua gara al quinto posto.

Le parole dei top-3

Aleix Espargaro: “sono molto felice, ci è voluto tanto tempo, ma è stata una gara speciale, la mia 200 nella top-class. Tutto era pronto, avevo il passo, ma la pressione era doppia, tutti mi dicevano che sarebbe stato facile e invece non lo è stato. La pressione era anche raddoppiata, ma non posso vincere facile, è tutto nuovo per me, non so gestire. Non è stata una gara semplice, ma non sono riuscito a fare il mio passo. Voglio ringraziare tutti in Aprilia, è davvero un sogno“.

Jorge Martin: “la partenza è stata buona, abbiamo lavorato tanto su questo, sono felicissimo anche per Aleix, ho fatto del mio meglio, sono stato al limite, dobbiamo continuare a spingere, Austin ci aspetta, è una buona pista per me, quindi a tutto gas“.

Alex Rins: “sono felice non al 100%, il passo c’era, il problema è stata la partenza. Tornare sul podio è comunque sempre bello. Voglio ringraziare la mia famiglia, questo podio è per tutti loro, per le persone che mi supportano e per tutti gli argentini che mi sostengono“,