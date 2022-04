Aleix Espargaro, è un sogno: le lacrime dopo il trionfo in Argentina, la moglie si emoziona | FOTO e VIDEO

SportFair

La gara di MotoGP in Argentina è stata bellissima e ha visto la vittoria storica di Aleix Espargaro. Al secondo posto Jorge Martin, poi Rins e Mir. Ottima rimonta dell’italiano Bagnaia che ha chiuso al quinto posto. In difficoltà Vinales, Quartararo e Bastianini.

E’ stata una giornata magica per Aleix Espargaro, lo spagnolo non ha nascosto l’emozione al traguardo ed è scoppiato in lacrime. “Sono molto felice, c’è voluto tanto tempo per essere qui ma è stata una gara speciale, la mia numero 200. Avevo il passo, la pressione era tanta perché tutti mi dicevano che sarebbe stato semplice e così non è stato. Avevo una doppia pressione, tutti mi dicevano che avrei vinto, ma per me è tutto nuovo nella gestione. Non ho fatto il passo che volevo, ho cercato la configurazione giusta e negli ultimi giri ci sono riuscito. A Noale lo meritano, siamo in testa alla classifica piloti ed è un sogno”. Si è commossa anche la moglie: “pura emozione”, ha scritto su Instagram.