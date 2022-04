Aleix Espargaro è una furia! Duro sfogo contro Marquez: “è una vergogna! Colpa della Direzione Gara”

SportFair

Sono andate in scena oggi le prime due sessioni di prove libere del Gp di Spagna di MotoGP. I piloti hanno girato in pista per trovare la confidenza giusta per le giornate più importanti, quelle di domani e domenica, nelle quali si disputeranno rispettivamente qualifiche e gara.

Non sono mancati i colpi di scena e gli episodi che fanno discutere. Cadute a parte, a far parlare è lo sfogo di Aleix Espargaro contro Marc Marquez. Il pilota spagnolo dell’Aprilia si è scagliato contro il suo connazionale della Honda per averlo seguito nelle prove: “Marc fa la stessa cosa da un anno, resta in mezzo alla pista e aspetta, aspetta, aspetta. Non è normale. Oggi ha quasi fatto cadere Pol (Espargaro), poi è quasi caduto Gardner e anche Oliveira. Ha aspettato fermo per quasi un minuto, lo vedevo in fondo al rettilineo a un chilometro. Non lo capisco, è una vergogna. L’unica spiegazione è che gli manca fiducia. Altrimenti perché Marc dovrebbe aspettare un’Aprilia a Jerez? Io non ho un’altra spiegazione”, ha spiegato Espargaro.

“Non do la colpa a lui, può fare ciò che vuole. Piuttosto incolpo la Direzione Gara. Si riempiono la bocca con sanzioni ai piloti della Moto3, ma la MotoGP è peggio. Che cavolo fai? Qualcuno vede normale che un otto volte campione del mondo resti fermo in pista in attesa di prendere la scia di un’Aprilia?. Ho perso la concentrazione e per questo ho chiuso 13°. Questo è solo colpa mia. Ma Marc Marquez è così e non riesco a capirlo”, ha concluso.