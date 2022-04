Alcaraz inarrestabile: vince in rimonta contro Kecmanovic e stacca il pass per le semifinali di Miami

SportFair

Carlos Alcaraz è in assoluto il miglior prospetto del mondo del tennis, lo spagnolo ha raggiunto livelli altissimi nonostante la giovane età. E’ un classe 2003, ma è stato già in grado di dimostrare tutto il suo talento. E’ uno dei principali protagonisti anche del torneo di Miami, nello notte è riuscito a staccare il pass per le semifinali.

E’ andata in scena una partita bellissima contro Kecmanovic, nel match dei quarti di finale. Il serbo ha disputato una gara sorprendente e ha messo in grossa difficoltà il numero 16. Il primo set si è concluso al tie-break a favore Kecmanovic. Nel secondo set la reazione di Alcaraz che ha vinto con il risultato di 6-3. Nell’ultimo e decisivo set ancora equilibrio, lo spagnolo ha chiuso al tie-break con un entusiasmante 7-5. Il tabellone delle semifinali è adesso completo: Hurkacz-Alcaraz e Cerundolo-Ruud.