Alcaraz è un alieno: surclassa Carreno-Busta e vince il torneo di Barcellona

Carlos Alcaraz non si ferma più, il talento spagnolo ha conquistato un altro risultato importantissimo. Il numero 11 Atp ha trionfato in finale a Barcellona contro il connazionale Carreno-Busta, numero 19 nel ranking. Le previsioni sono state rispettate, Alcaraz si è confermato ancora una volta in grandissima forma e ha trionfato meritatamente.

E’ stata una finale dominata, Alcaraz ha messo in mostra la superiorità già nella prima parte della partita. Dopo il 2-2 del primo set, Alcaraz ha preso in mano la partita e ha conquistato due break, Carreno-Busta è stato costretto ad arrendersi 6-3.

Nel secondo set il dominio di Alcaraz è stato ancora più netto, sul 3-2 e 5-2 ha piazzato altri due break per il definitivo 6-2. Lo spagnolo è sempre più nella storia, arriva un altro trionfo a 18 anni.