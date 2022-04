Al via oggi il Giro di Sicilia: ufficiliazzati i partecipanti! Ai nastri di partenza Nibali, Pozzovivo e Caruso

SportFair

Tutto pronto per Il Giro di Sicilia Eolo. Sono 4 le tappe in programma da oggi fino a venerdì 15, con i corridori impegnati su percorsi misti e ricchi di opportunità prima del gran finale sul Monte Etna che verrà scalato dal versante di Piano Provenzana.

Tra i principali pretendenti per la conquista della maglia Giallo Rossa ci sono Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Louis Meintjes, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Elissonde e Andrii Ponomar.

Al via anche diversi cacciatori di tappe come Vincenzo Albanese, Matteo Moschetti, Matteo Malucelli, Alessandro Fedeli, Simone Velasco, Benjamin King, Simone Petilli e Filippo Fiorelli.

Il campione in carica Vincenzo Nibali ha dichiarato: “Tornare a Il Giro di Sicilia mi fa sempre piacere, è la mia corsa di casa. Penso sia uno step importante per prepararmi al meglio in vista del Giro d’Italia e di conseguenza i miei obiettivi sono testare la condizione e ritrovare il ritmo gara dopo una piccola pausa e un training camp in altura. Ho solo grandi ricordi della mia vittoria l’anno scorso qua in Sicilia, è stato qualcosa di assolutamente speciale. Siamo di nuovo qui e ho al mio fianco un roster molto forte e sono sicuro che la mia Astana Qazaqstan Team potrà fare bene in questi quattro giorni.”