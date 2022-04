Acerbi se la ride dopo il gol di Tonali, Marusic gli urla in faccia: clima teso in casa Lazio | VIDEO

SportFair

La sconfitta della Lazio contro il Milan ha scatenato non poche polemiche. A finire nella bufera è stato Acerbi: il difensore della Lazio, infatti, è stato ripreso mentre sorrideva dopo un errore che ha permesso poi ai rossoneri di segnare il gol del vantaggio con Tonali.

Un’immagine, quella di Acerbi che sorride, che non piace affatto ai tifosi laziali e che ha fatto da subito il giro del web. Insieme al sorrisetto di Acerbi, è diventata virale sui social anche una scena che coinvolge anche Marusic: il calciatore bosniaco si è avvicinato al difensore italiano gridandogli in faccia. Non è chiaro cosa gli abbia detto, ma le immagini non fanno di certo pensare che il clima in casa Lazio sia sereno.