Abidal, è giallo sul trapianto di fegato: “nessuna parentela col donatore”

Gli ultimi mesi non sono stati facili per Eric Abidal, ex calciatore. L’ultima vicenda riguarda quella del trapianto di fegato. Nell’inverno 2011 il Barcellona annunciò la malattia del francese, un tumore al fegato. Il calciatore fu operato a marzo e tornò in campo già poche settimane dopo. Nell’aprile 2012 subisce il trapianto del fegato grazie al sacrificio del cugino che gli aveva donato l’organo. Poi il nuovo ritorno in campo e il definitivo ritiro nel 2014.

Nel 2017 spuntano alcune intercettazioni con riferimento all’acquisto di un fegato illegale per Abidal. Nel 2018 emergono nuove intercettazioni, gli inquirenti sono convinti che il trapianto sia stato effettuato con un fegato acquistato illegalmente.

Gli ultimi aggiornamenti sono stati svelati da El Confidencial: l’Instituto Nacional de Toxicología non avrebbe riscontrato prove sulla parentela fra l’ex calciatore del Barcellona e Gerard Arman. Abidal è accusato di aver comprato il fegato al mercato nero per poi dichiarare il cugino come donatore. Gli esami hanno escluso qualsiasi legame di parentela. Abidal rischia dai 5 agli otto anni di carcere per traffico illegale di organi.