Zanetti-Henry: lite dopo l’espulsione, mani addosso e bestemmia

E’ un momento veramente da dimenticare per il Venezia, la squadra di Zanetti ha perso nel match della 30esima giornata del campionato di Serie A e la situazione di classifica è sempre più preoccupante. Brutto ko interno contro la Sampdoria, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 con la doppietta di Caputo, frutto di disattenzioni gravissime della difesa di casa.

Durante il match si è verificato anche un episodio di grande tensione, nel dettaglio una lite tra l’allenatore Zanetti e l’attaccante Henry. Dopo l’espulsione del calciatore è andato in scena un faccia a faccia durissimo, il tecnico ha messo le mani addosso al calciatore e si è lasciato scappare una bestemmia. “Lo scontro con Henry dopo l’espulsione? In questo momento bisogna fare e parlare meno. L’arbitro ci aveva avvisato, io gli avevo detto di non farsi buttare fuori perché è un giocatore importante. Questo nervosismo è figlio della gestione mentale, mi sono arrabbiato per dare un segnale a lui”, ha detto l’allenatore nel post-partita.