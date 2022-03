Brividi Yarmolenko: l’ucraino segna e scoppia a piangere, i compagni lo circondano [VIDEO]

SportFair

Continua l’ottima stagione del West Ham, nell’ultima giornata del campionato di Premier League è arrivato il successo casalingo contro l’Aston Villa, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Il West Ham sale a quota 48 punti ed è pienamente in corsa per la qualificazione in Europa. Il vantaggio è arrivato al 70′ con Yarmolenko, all’82’ il raddoppio con Fornals. L’Aston Villa rientra in corsa con Jacob Ramsey, ma è troppo tardi per conquistare un risultato positivo.

E’ un momento difficile per Andriy Yarmolenko, l’ucraino è rimasto sconvolto dalla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi è entrato in campo al 52′ ed è stata una partita particolare: il calciatore ha trovato il gol dopo l’ingresso in campo ed è scoppiato in lacrime, l’emozione è stata troppo forte.