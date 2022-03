Altro che Cholismo e Sarrismo, è nato lo Xavismo: il calcio del futuro in 7 punti, così l’allenatore ha rivoltato il Barcellona

SportFair

Il Barcellona è tornato e il merito ha un volto principale: quello di Xavi. Lo spagnolo è considerato l’allenatore del futuro, ma ha dimostrato di essere in grado di raggiungere importanti obiettivi anche per il presente. I blaugrana erano una squadra praticamente a pezzi, senza un minimo di gioco e con evidenti problemi dentro e fuori dal campo, addirittura si trovavano più vicini alla zona retrocessione che a quella Europa. La dirigenza si è giocata la mossa della disperazione, una decisione inizialmente affrettata ma che si è già rivelata vincente: l’esonero di Koeman e l’arrivo dell’ex centrocampista ha svoltato la stagione. I blaugrana sono reduci da 5 vittorie consecutive in campionato, Xavi è riuscito a portare la squadra dal nono al terzo posto e la seconda posizione occupata dal Siviglia è distante solo tre punti con una partita in meno per Aubameyang e compagni. In Europa League ha staccato il pass per i quarti di finale ed è la favorita per la vittoria finale. Nell’ultima partita è arrivata una vittoria entusiasmante in Liga, il blitz sul campo del Real Madrid con il punteggio di 0-4 grazie alla doppietta di Aubameyang e ai gol di Araujo e Torres. Il Cholismo e il Sarrismo sembrano già un lontano ricordo: adesso è nato lo Xavismo.

Lo Xavismo, tutti i punti sul gioco del Barcellona che ha svoltato la stagione