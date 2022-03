Xavi Simons provoca gli avversari dopo il gol: l’esultanza della stellina del Psg scatena l’inferno [VIDEO]

SportFair

Il mondo del calcio è sempre più obbligato a puntare sui giovani talenti, la crisi ha colpito anche lo sport, in particolar modo il calcio. Il futuro dei club è quello di investire su talenti, una squadra molto attenta è il Psg. Un calciatore che si è messo in mostra è Xavi Simons, trequartista in grado di giocare anche in posizione più avanzata. E’ molto dotato dal punto di vista tecnico ed è considerato un giocatore di personalità.

E’ ancora 18enne, la stella olandese è finito nel mirino per un episodio che si è verificato durante la partita di Youth League contro il Siviglia. E’ stato decisivo con il gol trasformato sul calcio di rigore, ma ha conquistato la scena per un’esultanza che ha infiammato gli animi. Il gol del 2-0 ha regalato al club francese l’accesso ai quarti di finale della Champions League delle squadre Primavera. Simons si è lasciato andare ad un gesto provocatorio: si è portato l’indice davanti alla bocca, zittendo un avversario. Il calciatore del Siviglia non ha gradito e si è verificato un parapiglia che ha coinvolto le due squadre.

L’allenatore del PSG, Zoumana Camara ha tirato le orecchie al calciatore: “devono essere consapevoli che sono al Paris Saint-Germain, della maglia che indossano e del fatto che rappresentano un club importante. Un’istituzione in cui devi sapere come comportarti. Non si tratta solo di talento in campo, devono sapersi comportare e non rispondere alle provocazioni”.

até o jogador do sevilla foi comemorar com o xavi simons pic.twitter.com/ayrlF2LUZ1 — dede 🗼 (@ddsilvact) March 2, 2022