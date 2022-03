WWE, Scott Hall in gravi condizioni: è clinicamente morto, tenuto in vita dai macchinari

SportFair

Brutte notizie dal mondo della WWE: è stato comunicato poco fa che l’ex superstar Scott Hall è in gravi condizioni. Il wrestler è ricoverato in terapia intensiva ed è tenuto in vita dai macchinari. Scott Hall, a seguito di un intervento all’anca, ha avuto delle complicanze: si è formato infatti un grumo di sangue che gli ha causato problemi cardiaci.

L’ex star della WWE ha avuto tre arresti cardiaci nella notte del 12 marzo ed è adesso in gravi condizioni, tenuto in vita da un macchinario.

“Scott è in vita. Quando la sua famiglia acconsentirà, interromperanno il supporto vitale. Perderò l’unica persona su questo pianeta con cui ho passato più tempo della mia vita di chiunque altro. Il mio cuore è spezzato e sono dannatamente triste. Amo Scott con tutto il cuore, ma ora devo preparare la mia vita senza di lui nel presente. Quando siamo passati alla WCW non ci importava chi ci piacesse o chi ci odiasse. Scott ha sempre sentito di non essere degno dell’aldilà. Bene Dio, per favore, porta degli stuzzicadenti placcati in oro per mio fratello. La mia vita è stata arricchita dalla sua visione della vita. Non era perfetto ma come diceva sempre L’ultima persona perfetta a camminare sul pianeta l’hanno inchiodata a una croce.Mentre ci prepariamo ad una vita senza di lui, ricordatevi che se ne va una grandissima persona e che non ne vedrete un altro come lui. Ci rivedremo presto, Scott. Non potrei amare un essere umano più di quanto ami te“, questo il commovente messaggio di Nash.