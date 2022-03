WWE, mostruoso infortunio di Big E: si rompe il collo e viene trasportato in ospedale [VIDEO]

Scene spaventose dallo SmakDown di questa notte. Non è mancato un preoccupante colpo di scena nello spettacolo della WWE: Big E si è infortunato malamente durante l’incontro con Ridge Holland che ha eseguito un belly-to-belly suplex fatale per il suo avversario.

Big E è caduto rovinosamente a terra, sbattendo la testa e procurandosi la rottura del collo. Subito dopo l’infortunio è stato trasportato in barella in ospedale, da dove, lui stesso, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

“Non potrò mai ringraziare abbastanza tutte voi belle persone, per tutta la vostra preoccupazione e i vostri messaggi, è molto commovente”, ha detto Big E. “Posso muovere tutte le mie dita, lo vedete? È bello, è sempre una buona cosa. Sento la forza, ma purtroppo in questo momento mi dicono che ho il collo rotto. Quindi è così. Ma ancora una volta, grazie a tutti. Starò bene, starò bene. Non preoccupatevi, andate a dormire, non preoccupatevi per me. Ma davvero, grazie e apprezzo tutti voi, davvero”.

so um.. big E rushed to the hosp on a stretcher. possible neck and back cracker. this is what happened…made his body stiffen up and all and its scary. :/ #SmackDown pic.twitter.com/PDJw9d6eOM

— Master Locx (@locxsmiff) March 12, 2022