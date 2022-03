Wanda Nara hackerata, diffuse conversazioni private: spuntano messaggi di un calciatore | FOTO

SportFair

Wanda Nara continua sempre a scatenare le reazioni, si tratta di un personaggio sopra le righe e protagonista sui profili social. E’ la moglie di Mauro Icardi, negli ultimi mesi si sono registrati momenti di tensione tra la showgirl argentina e l’attaccante del Psg, la situazione sembra essersi risolta positivamente. L’ex Inter non ha disputato una buona stagione con il club francese, la prossima estate potrebbe materializzarsi l’addio.

Negli ultimi giorni si è registrato un attacco hacker nei confronti di Wanda Nara e, su Instagram e Twitter, sono stati pubblicati una serie di messaggi veri o presunti. In particolar modo tanti botta e risposta con Eugenia la China Suarez, l’attrice protagonista del presunto tradimento di Icardi nei confronti della moglie.

Sono stati pubblicati tanti messaggi, in particolar modo non sono passati inosservati quelli di un calciatore: Ezequiel Barco. Si tratta di un giocatore argentino classe 1999 del River Plate in prestito dall’Atlanta United. E’ stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 1999 stilata da The Guardian. Ha giocato anche nell’Independiente ed è nel giro della Nazionale argentina. Wanda Nara non ha risposto ai messaggi del calciatore. “Sei perfetta, mi tieni così”, “Sei così bella”, con varie emoticon.

“Hanno provato fino alle 6, 7 del mattino, a continuare a prendere il mio profilo, a un certo punto non ha funzionato più niente”, commenta Wanda Nara, “Ma io non ho niente da nascondere”.

“Per quanto riguarda le altre cose che stanno uscendo, non ho molto altro da dire”, ha commentato sulle chat con China Suarez. “Nel momento opportuno ho parlato direttamente con la diretta interessata e non ho problemi con nessuno. Ho avuto la fortuna di poterne parlare, proprio come sto facendo ora. Non mi nascondo e non mi sono mai nasconda da niente e nessuno”.