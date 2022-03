Wanda Nara accusata di infedeltà, la furia della showgirl argentina: “non sono quel tipo di persona” | FOTO

SportFair

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano spesso sotto i riflettori per delle novità legate alla loro relazione, turbolenta, che ha avuto qualche momento di down dopo il flirt del calciatore del PSG con un’attrice argentina.

Adesso ad essere accusata di infedeltà è la showgirl argentina, agente del marito Mauro: secondo alcuni media argentini, Wanda Nara avrebbe tradito Icardi con la sua guardia del corpo. La showgirl lo avrebbe aspettato in accappatoio dopo una festa privata e avrebbe continuato a restare in contatto con lui anche dopo che Icardi lo ha licenziato.

La stampa argentina parla di”vendetta”, ma Wanda ha subito smentito questi rumors con delle Storie Instagram: “non ho bisogno di chiarire che tutto è più di una bugia. Ma la sproporzionata mancanza di rispetto non finisce mai di stupirmi. Non sono quel tipo di persona o donna. Non ho mai fatto una cosa del genere. Mi gestisco diversamente perché sono diversa“.