Vlahovic torna a Firenze, la Fiorentina: “evitiamo cori razzisti e discriminatori”

L’attesa è altissima per le semifinali di Coppa Italia, in particolar modo la Juventus sarà chiamata dalla doppia sfida contro la Fiorentina. Sarà una gara particolare per Dusan Vlahovic, il serbo torna a Firenze dopo le polemiche per il trasferimento in bianconero e la contestazione dei tifosi. La Fiorentina spera di evitare gesti contro l’attaccante e ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale.

“La Fiorentina ringrazia i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per la partita Fiorentina-Juventus di mercoledì. Il Club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l’amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia”.