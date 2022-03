Vlahovic, record negativo: nemmeno un tiro contro lo Spezia, è la prima volta in questo campionato

SportFair

Non è stata una buona partita di Dusan Vlahovic nella sfida della 28esima giornata del campionato di Serie A. Tre punti d’oro per la Juventus contro lo Spezia, 1-0 il risultato finale grazie ad un gol realizzato da Alvaro Morata. La squadra di Allegri si lancia sempre di più in classifica, allunga sul quinto posto ed è rientrata in corsa anche per la vittoria dello scudetto.

L’arrivo di Vlahovic a gennaio è stato decisivo per aumentare la pericolosità della Juventus in zona gol. L’ex Fiorentina è stato grande protagonista con gol e grandi prestazioni, in alcune occasioni si è proprio inventato le giocare. Contro lo Spezia non è riuscito a mettersi in mostra, in particolar modo una statistica non è passata inosservata. Per la prima volta dall’inizio di questo campionato (quindi anche con la maglia della Fiorentina), Vlahovic non ha tirato mai in porta, un record negativo molto curioso per l’attaccante più forte del campionato di Serie A.