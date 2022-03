Vittoria da… “Bestia”! Bastianini nel nome di Fausto Gresini: il tricolore sventola alto al Gp del Qatar

SportFair

Lo spettacolo della MotoGP è finalmente iniziato ed è iniziato nel migliore dei modi. Sorprese, colpi di scena e battaglie in pista: il Gp del Qatar ha regalato emozioni davvero speciali.

La Honda ha subito fatto la voce grossa con Pol Espargaro e Marc Marquez che si sono presi la testa della corsa. I due spagnoli, però, non hanno fatto i conti con un fantastico Enea Bastianini, che ha dimostrato di essere forte e competitivo in tutto il weekend. Il giovane pilota italiano ha regalato spettacolo puro: nei giri finali del Gp ha battagliato con Pol Espargaro, prendendosi il primo posto della corsa, in un finale al cardiopalma. Enea Bastianini, sulla Ducati del Team Gresini ha fatto emozionare tutti, prima fra tutti Nadia, moglie di Fausto, morto a febbraio 2021, visibilmente commossa.

Vittoria da vera Bestia! Il tricolore sventola alto a Losail: tre vittorie italiane su 3 oggi al Gp del Qatar! Sul podio con Bastianini anche Brad Binder, secondo e Pol Espargaro.

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, che mentre cercava di superare Jorge Martin, ha perso il controllo della sua moto, scivolando e facendo fuori anche il suo collega spagnolo, costringendo tutti gli uomini ducati a mettersi le mani tra i capelli ai box.

Così come Bagnaia, tra i favoriti per la vittoria del titolo Mondiale, anche Quartararo ha avuto delle difficoltà: il campione del mondo in carica non è riuscito ad essere competitivo nel weekend e nemmeno oggi in gara, chiusa al 9° posto.

Bene invece l’Aprilia, con Aleix Espargaro 5°, davanti a Marc Marquez. 11° Morbidelli, seguito da Maverick Vinales, mentre Dovizioso non è riuscito a far meglio del 14° posto, alle spalle di Luca Marini.