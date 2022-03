Vitesse-Sparta Rotterdam interrotta: momenti di tensione nel campionato olandese [VIDEO]

SportFair

Vitesse-Sparta Rotterdam sono in campo per il campionato olandese, ma la partita è stata interrotta. Il campionato olandese entra sempre più nel vivo, sono in arrivo nuove indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il Vitesse è in lotta per la qualificazione in Europa League, sta disputando una stagione altalenante ma comunque positiva. Lo Sparta Rotterdam è in grossa difficoltà e rischia la retrocessione.

La partita è stata interrotta nel finale. Il motivo? Il comportamento dei tifosi. E’ stata lanciata una bottiglietta in campo che ha colpito il portiere avversario. La partita era sul risultato di 0-1 ed è stata sospesa. Un tifoso è entrato in campo come conferma il video.