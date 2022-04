Follia Victor Sanders, il cestista perde la testa: prima una rissa, poi contromano in autostrada

SportFair

Un episodio gravissimo si è registrato nel mondo del basket, il protagonista in negativo è stato Victor Sanders. Dopo la partita contro il Prometheus Patrasso in Eurocup, il giocatore americano dell’Umana Reyer Venezia è stato coinvolto in una rissa in un locale di Mestre, verso le 3 di notte. Il cestista è stato identificato dopo l’intervento dei Carabinieri. Uscito dal locale, Sanders è salito sulla sua auto, percorrendo l’autostrada contromano. La corsa folle si è interrotta, fortunatamente, senza incidenti.

La conferma è arrivata direttamente dalla Reyer che ha condannato l’episodio. “L’Umana Reyer Venezia, preso atto dei deplorevoli e gravissimi accadimenti di questa notte, si dissocia e deplora con assoluta fermezza la condotta del proprio tesserato coinvolto Victor Sanders. Tale condotta, ferma ogni responsabilità di legge del suddetto atleta, si pone in totale contrasto con i valori del Progetto Reyer, che la stessa ha voluto attestare attraverso la certificazione ESI2010, ottenuta nel 2010 come primo ente sportivo professionistico dall’Istituto Certificazione Etica nello Sport. Al fine di tutelare i sopracitati valori e la propria immagine e reputazione nella maniera più appropriata, la Società adotterà i più opportuni provvedimenti nei confronti del tesserato coinvolto, offrendo in ogni caso la propria più ampia disponibilità e collaborazione alle Autorità competenti”.