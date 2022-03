Il legame che va oltre la sconfitta, Vialli a Mancini: “ti voglio più bene adesso di quanto te ne volessi a luglio”

SportFair

Gianluca Vialli è un assoluto protagonista della Nazionale italiana, è stato uno dei volti più belli del successo all’Europeo. Nell’ultima partita è arrivata una delusione grandissima, l’Italia è stata eliminata dal Mondiale in Qatar del 2022 dopo la sconfitta contro la Macedonia con il risultato di 0-1. E’ legato da un rapporto fantastico con il Ct Roberto Mancini, un legame che va oltre in campo. Si sono confermati come una coppia di attaccanti eccezionali, poi si sono avvicinati sempre di più anche grazie alla Nazionale.

Mancini ha deciso di continuare il progetto con la Nazionale e ha annunciato in conferenza stampa l’intenzione di non abbandonare la squadra dopo una delusione così grande. Al suo fianco il grande amico Gianluca Vialli, impegnato anche in situazioni extra-calcistiche a causa di un problema di salute.

Vialli ha confermato la sua vicinanza al Ct Mancini anche sui social, con un messaggio pubblicato: “ti voglio più bene adesso di quanto te ne volessi a luglio… buona fortuna per la partita di domani”.