Via libera a Djokovic per il Roland Garros: la Francia annulla il Green pass, il serbo potrà partecipare al torneo

Novak Djokovic potrà prendere parte al Roland Garros, si tratta di una buona notizia per il tennista serbo che potrà tornare a dimostrare tutto il suo valore. Non ha partecipato al torneo degli Australian Open, Djokovic è stato espulso dall’Australia e la sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid-19 ha scatenato motivi di grande discussione.

La Francia ha preso una decisione: dal 14 marzo verrà abolito l’obbligo del Green Pass e della mascherina. La notizia coinvolge ovviamente anche l’attuale numero due al mondo, le nuove misure del governo francese liberano di fatto anche Djokovic che potrà partecipare senza problemi al torneo.

La stagione di Djokovic è iniziata in ritardo, il serbo ha preso parte al torneo di Dubai ed il risultato non è stato positivo. Il classe 1987 sarà regolarmente al via al torneo di Montecarlo con l’intenzione di prepararsi al meglio anche in vista del Roland Garros, al via il 22 maggio. Non dovrebbero esserci problemi nemmeno per i tornei di Madrid e Roma.