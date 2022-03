Vettel ancora positivo al Covid, a rischio anche il Gp dell’Arabia Saudita: Hulkenberg a Jeddah per precauzione

SportFair

Se Daniel Ricciardo è riuscito a negativizzarsi in tempo per poter essere al via nella prima gara della stagione 2022 di Formula 1, Sebastian Vettel, risultato positivo al covid pochi giorni prima del weekend del Bahrain, dopo aver saltato il primo round rischia di saltare anche il secondo.

Il pilota tedesco dell’Aston Martin, infatti, come confermato dal suo team su Twitter, è ancora positivo al Covid e rischia di non poter essere a bordo della sua monoposto nel nuovo weekend di gara a Jeddah.

Per questo motivo l’Aston Martin ha deciso di far volare in Arabia Saudita Nico Hulkenberg, pronto a sostituire Vettel nel caso in cui sarà necessario: “Sebastian Vettel non ha ancora ottenuto il test COVID negativo richiesto per volare al #SaudiArabiaGP . Nico Hülkenberg sarà a Jeddah per sostituire Seb, se necessario. Ritarderemo la nostra decisione finale fino a venerdì per fornire a Seb ogni opportunità di correre“, questa la comunicazione del team.