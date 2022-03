La Ferrari adesso inizia a fare paura, ma non a Verstappen : “sono molto vicini a noi, è esaltante”

SportFair

E’ andata in scena oggi la prima giornata di prove libere del Gp del Bahrain di F1, la prima gara della stagione 2022. Max Verstappen ha chiuso le FP2 al comando, ma le Ferrari hanno dimostrato di poter essere protagoniste, confermando le buone sensazioni dei test.

Il team di Maranello ‘minaccia’ quindi i rivali, che iniziano a temere la Rossa: “la macchina si è comportata bene oggi ed i test della scorsa settimana hanno evidenziato che potevamo partire tutti da buone basi per questo weekend, abbiamo trascorso una giornata piuttosto semplice e liscia, quindi sono abbastanza felice, anche perché abbiamo provato alcune cose sulla macchina che sembravano andar bene in ogni sessione. Si può vedere che la Ferrari sta spingendo duramente e sono molto vicini a noi, quindi è esaltante. Guardando avanti, dovremo comunque aspettare e vedere le diverse modalità di power unit delle squadre, dato che nessuno era improntato sulla qualifica, quindi penso che tutti noi avremo ancora molto da dare. È bello vedere che le squadre siano tutte più vicine ed in generale è quello che tutti vogliono vedere. Oltretutto, penso che con il tempo i team saranno ancora più in lotta tra loro”, queste le parole del campione del mondo in carica, Max Verstappen.