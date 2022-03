Verstappen chiude col botto i test in Bahrain: conferme positive in casa Ferrari

SportFair

L’ultima sessione di test di F1 sono finalmente conclusi. L’attesa sta per terminare, tra poco più di una settimana i piloti si sfideranno nel primo Gp della stagione 2022. In attesa di scoprire come andrà la prima gara dell’anno, oggi si è conclusa l’ultima giornata di test in Bahrain.

A prendersi la vetta della classifica dei tempi oggi è il campione del mondo in carica. Max Verstappen ha chiuso la sua giornata col tempo di 1:31.720, lasciandosi alle spalle Charles Leclerc, che ha confermato il trend positivo della Ferrari. Terzo invece Fernando Alonso, che ha compiuto 122 giri, seguito dalla Mercedes di Russell. Chiude la top 10 un buon Sebastian Vettel.