Dalle maniglie dell’amore alla frecciata a Mercedes, Verstappen schietto: “il team perdente cerca sempre di togliere lucentezza al vincitore”

Il finale di stagione 2021 di F1 fa ancora discutere: quanto accaduto ad Abu Dhabi lo scorso dicembre difficilmente verrà dimenticato, soprattutto dalla Mercedes, da Hamilton e da tutti i loro tifosi.

Il team di Brackley ha subito presentato ricorso, per poi fare dietrofront e accettare una amarissima sconfitta, ma in casa Red Bull c’è chi ancora si lamenta per il caos scatenato. Tra questi c’è Max Verstappen, che non ha risparmiato la Mercedes in un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf: “la squadra perdente cercherà sempre di togliere un po’ di lucentezza alla vittoria altrui. Ma dalla parte dei vincitori ci si sente ancora bene, lo posso assicurare. Un campionato si vince in un’intera stagione, non per una decisione nell’ultima gara. Penso anche di aver meritato il titolo. Chi ha visto solo l’ultimo Gran Premio potrebbe pensare che sono stato fortunato. Ma normalmente il campionato sarebbe stato deciso a mio favore molto tempo fa. Ho perso molti punti due volte, dopo essere stato eliminato da un’altra macchina e mi è scoppiata una gomma a Baku. A causa di tutta quella sfortuna, si è arrivati all’ultima gara“.

Non è mancato un commento su Michael Masi: “lo hanno lasciato solo. Non ho nulla contro i nuovi direttori di gara, ma temo che con la loro alternanza ci saranno ancora più differenze nella valutazione. Penso che sia meglio avere una sola persona con più aiuti”.

Mentre sulla nuova stagione ha concluso: “a inizio anno mi sono guardato allo specchio e ho pensato che, anche se mi piace il buon cibo, era giusto rimettersi in forma. Ero ingrassato di quattro chili. Avevo persino le maniglie dell’amore. Ora sono nuovamente tonico“.