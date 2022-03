Verratti, lo sfogo contro gli arbitri può costare caro: rischia una sospensione di tre partite

SportFair

Marco Verratti si è preso il centrocampo del Psg, le ultime prestazioni del calciatore italiano sono state entusiasmanti. L’ex Pescara ha raggiunto un livello qualitativo e di maturità altissimo e dovrà trascinare la nazionale italiana agli spareggi Mondiali in Qatar. E’ concentrato sulla stagione in corso in Francia, il campionato è già in bacheca con ampio margine, in Champions League è pienamente in corsa per conquistare i quarti di finale.

Secondo le ultime voci provenienti dalla Spagna, Verratti rischia un provvedimento, il riferimento è alla sconfitta in Ligue 1 contro il Nantes con il risultato di 3-1. Nella zona mista, il centrocampista della Nazionale italiana avrebbe criticato apertamente le decisioni dell’arbitro, le frasi non sono passate inosservate al Consiglio Nazionale di Etica della LFP e il verdetto è atteso nelle prossime ore. Il rischio è quello della sospensione per tre partite per “‘proteste eccessive e maleducate”.

“Vorrei dire una cosa. Com’è possibile che prendiamo dieci cartellini gialli (erano 6) e non possiamo parlare con l’arbitro (Lesage)? Non puoi fare niente. A volte si può, ma in questo caso no. Questo è l’unico gioco e arbitro al mondo con cui non si può fare. Sul rigore, Appiah deve prendere il giallo ed è rosso… Gli arbitri devono assumersi le proprie responsabilità”, è stato lo sfogo Verratti a Canal Plus France.