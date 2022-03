Pochi mesi fa l’impresa al Bernabeu, adesso il gesto per la sua Ucraina: l’allenatore dello Sheriff Tiraspol si unisce ai militari per difendere il suo Paese

SportFair

Tante le storie di sport e sportivi che arrivano in questi giorni dall’Ucraina. In tantissimi hanno deciso di arruolarsi e aiutare i militari a lottare in questa guerra contro la Russia. Tra questi c’è anche Yuriy Vernydub, l’allenatore dello Sheriff Tiraspol: il tecnico ucraino si è unito all’esercito per aiutare i militari a contenere l’offensiva russa sotto i suoi confini.

A 56 anni, Vernydub ha fatto parlare di sè per essere riuscito a portare il Tiraspol ad una vittoria storica al Bernabeu contro il Real Madrid nella fase a gironi di Champions League, sfiorando la qualificazione agli ottavi di finale. Adesso è pronto a lottare per il suo paese. Vernydub, ucraino, era un calciatore professionista e dopo il suo ritiro ha iniziato la carriera da allenatore, adesso interrotta per vestire gli abiti di militare.