Vazquez come Totti: capolavoro contro il Monza, il tocco morbido del ‘Mudo’ è da fenomeno [VIDEO]

La stagione del Parma nel campionato di Serie B non può essere considerata all’altezza, ma un calciatore si sta mettendo in mostra: Franco Vazquez. Si tratta di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, nel corso della carriera ha indossato le maglie di squadre come Palermo e Siviglia.

La Serie B è scesa in campo per la 27esima giornata, il big match ha messo di fronte Monza e Parma. Vantaggio nel primo tempo siglato da Vazquez, nella ripresa è arrivato il pareggio del definitivo 1-1 di Gytkjaer. La partita è salita alla ribalta anche per il gol dell’ex Palermo, l’argentino con cittadinanza italiana ha siglato una prodezza ‘alla Francesco Totti’, un tocco morbido da posizione defilata che ha beffato il portiere avversario.